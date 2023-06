Tutte le falle del Titan | dal sogno all' incubo mortale Cosa sappiamo dell' implosione del sommergibile

(Di venerdì 23 giugno 2023) Il design dele il materiale usato per la struttura portante del sottomarino non erano adeguati e sono del tutto mancati i controlli di sicurezza . Consumato il dramma, con ilimploso e i cinque passeggeri morti, è il momentoe polemiche e di capire come ildelic’equipaggio si sia rivelato un. Già prima’ultimo maledetto viaggio al relitto,...

Il design e il materiale usato per il sommergibile Titan sono stati criticati già prima dell'ultimo maledetto viaggio al Titanic. Secondo gli esperti il problema del sottomarino era la fibra di ...

Dopo la tragedia le polemiche. A cominciare dalla spese per le ricerche: 6 milioni e 500 mila euro, fa sapere la Guardia Costiera. Ma soprattutto il design e il materiale usato per il sommergibile ...La Marina Usa aveva rilevato subito l'implosione. Le ricerche del sommergibile potrebbero costare oltre 6,5 milioni di dollari. IL PODCAST La zia del diciannovenne a bordo: 'Era terrorizzato' Esplorat ...