Tsitsipas fa chiarezza | “Non ho sminuito l’intelligenza di Kyrgios | nessun razzismo”

(Di venerdì 23 giugno 2023) “Oggi voglio affrontare una questione che mi pesa pesantemente sul cuore; uno sfortunato malinteso che ha portato a un quadro distorto delle mie intenzioni. Ho saputo che alcuni individui hanno frainteso i miei commenti su Nick, etichettandolo come ignorante e accusandolo di portare una mentalità basket nel tennis, insinuandodove non esiste. Colgo l’occasione per faree porre rimedio a qualsiasi malinteso che si sia verificato”. Lo ha scritto Stefanosin un post sui propri profili Facebook nel quale respinge al mittente le accuse diemerse dopo una serie su Netflix: “Innanzitutto, voglio sottolineare che non nutro pregiudizi nei confronti dio in base al suo passato, etnia o interessi. Rimpiango profondamente se le mie parole sono ...

"Restare rilassati con il corpo è estremamente importante" ha dettospiegando come ha ... Capirai che è quella l'attitudine per vedere conle cose in generale. Non è solo l'approccio ..."Restare rilassati con il corpo è estremamente importante" ha dettospiegando come ha ... Capirai che è quella l'attitudine per vedere conle cose in generale. Non è solo l'approccio ...

Il campione greco Stefanos Tsitsipas ha iniziato una carriera vincente da numero 1 del mondo nel circuito juniores fino ad arrivare alla posizione numero 3 del ranking ATP. All’età di 24 anni la sua d ...