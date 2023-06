Troppe polemiche sul Pride | Rocca si dimette dalla Croce Rossa Internazionale

La7.it - Alla fine ha deciso di fare un passo indietro, travolto dalleper il mancato patrocinio al Gay Pride di Roma. Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca , infatti, si ...Bilancia - Cari bilancia, sarebbe meglio non farecose oggi perché la stanchezza è davvero tanta. Prendetevi un momento di relax e sul lavoro al bando le. Scorpione - Cari ......e ai quotidiani dove è esplosa e così l'agenzia We Are Social ha deciso di replicare alle... Non sono io a dire che c'è un problema nel mondo della pubblicità ma le tante,testimonianze ...

Troppe polemiche sul Pride: Rocca si dimette dalla Croce Rossa ... TGLA7

La decisione dopo "attenta e sofferta riflessione" per proteggere la Federazione da polemiche come quella sul Gay Pride ...AGI - All'indomani del ritrovamento dei detriti del Titan e della morte dei suoi cinque occupanti, al dolore delle famiglie si uniscono le polemiche e gli attacchi sulla sicurezza, mentre la stampa ri ...