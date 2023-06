Triangle Tyre - EffeXsport TH202 | la gomma cinese per auto ad alte prestazioni

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 23 giugno 2023) Chi avrebbe mai pensato di poter percorrere più di qualche giro in circuito, a bordo di una vettura da oltre 500 CV equipaggiata con gomme cinesi mantenendo inrato il piacere di guida per tutta la sessione?, uno dei produttori asiatici di pneumatici più conosciuti al mondo, ha creduto talmente tanto nel suo prodotto da invitare un gruppo di giornalisti a testare la nuova copertura ad. Lo ha fatto all'interno di un circuito molto tecnico come l'Hungaroring, e con vetture con potenze da 300 a oltre 500 CV. Sempre coerente. Partiamo con una premessa: ilnon è un pneumatico pensato per l'utilizzo specifico in pista. Nonstante questo, laha scelto un ambiente controllato e sicuro come quello di un circuito per dimostrare che ...