Trasporti | nella flotta Atb 7 nuovi bus a metano E in Teb prosegue lo studio di fattibilità per il tram Albino-Vertova

Per questa vicenda è finito in carcere a Forlì l'imprenditore deie della logistica ... In particolare nello specificoprima mattina di ieri, giovedì, la Polizia di Stato ha eseguito 27 ...Per questa vicenda è finito in carcere a Forlì l'imprenditore deie della logistica ... In particolare nello specificoprima mattina di ieri, giovedì, la Polizia di Stato ha eseguito 27 ...... dal Governo a Roma Capitale, per un'opera che segnerà nei prossimi anni una svoltamobilità ... rafforzando e rendendo più efficiente il sistema metropolitano e deidella città. Andiamo ...

Trasporti, nella flotta Atb 7 nuovi bus a metano. E in Teb prosegue lo ... L'Eco di Bergamo

Quando si dice, la fama di un poeta. Lo rivela una scoperta inaspettata: i versi di Virgilio incisi sulla base di un'anfora riaffiorata da uno scavo in Andalucia. Un reperto insospettabile ...Napoli apre ai grandi eventi, ma dopo il concerto dei Coldplay si cammina a piedi tra lo smog nella Galleria Laziale. I disagi logistici e legati ai trasporti sono stati tanti, per il concerto che ha.