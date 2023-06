Tragedia del Titan | scoppia la polemica sui regolamenti antiquati

(Di venerdì 23 giugno 2023) Guillermo Sohnlein, co - fondatore di OceanGate Exploration, la società madre del sommergibile, ha spiegato che è 'difficile navigare' nell'ambito delle attuali normative sui sommergibili. Ha ...

La storiasottomarino Titan , alla fine, si è trasformata in una inevitabile. I cinque passeggeri a bordomezzo diretto verso il relittoTitanic sarebbero tutti morti. 'Crediamo che l'equipaggionostro sommergibile sia morto' , ha affermato OceanGate, ...Guillermo Sohnlein, co - fondatore di OceanGate Exploration, la società madresommergibile Titan, ha spiegato che è 'difficile navigare' nell'ambito delle attuali normative sui sommergibili. Ha detto a Times Radio: "È troppo presto per dirlo, ci sono dati che dovranno ......alladi maggio 2022 nella villetta di Samarate. I fatti riguardano il duplice omicidio di Stefania Pivetta , 56 anni e della figlia Giulia , avvenuto nella casa di Samarate nella notte4 ...

La tragedia del sottomarino Titan, morti i 5 passeggeri | "Una catastrofica perdita di pressione" | I detriti in fondo al mare TGCOM

Il mare era calmo. Ci volevano le parole del Pontefice, di un uomo venuto quasi dalla fine del mondo, per spazzare via ogni inutile discorso sulla tragedia di Pylos. Questo semplice, essenziale ...Una tragica implosione e la morte istantanea di tutti e cinque i passeggeri è la drammatica conclusione della tragedia che si è verificata nelle profondità dell’oceano per il sottomarino Titan. Dopo g ...