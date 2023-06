Traffico Roma del 23-06-2023 ore 20 | 00

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 23 giugno 2023) Luceverdedi nuovo Ben trovati dalla redazioneancora intenso su Grande Raccordo Anulare con rallentamenti e code lungo la carreggiata esterna traFiumicino a via Mazzinisud e la mente chiusa ed è anche in che regione interna dalla Cassia alla via Prenestina trafficato anche il tratto azione dell’auto sole con code a tratti dal bivio A24 a Valmontone per coloro che sono diretti al Napoli e continuano poi gli spostamenti della capitale sul tratto Urbano della A24 orientamenti poi in via del Foro Italico tra Corso di Francia via Salaria verso San Giovanni consueti disagi poi sulla via Pontina come tutti i fine settimana e Core allentamenti da euro a Castel di Decima verso Pomezia i file proseguono chiusure notturne per la Galleria della Nuova Circonvallazione interna della tangenziale dalle ...