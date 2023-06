Traffico Roma del 23-06-2023 ore 19 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 23 giugno 2023) Luceverdedi nuovo Ben trovati dalla redazioneancora intenso su Grande Raccordo Anulare con rallentamenti e code lungo la carreggiata esterna traFiumicino a via Mazzinisud e lentamente e con te anche in che regione interna dalla Cassia alla via Prenestina trafficato anche il tratto azione dell’auto sole con code a tratti dal bivio A24 a Valmontone per coloro che sono diretti al Napoli e continuano poi gli spostamenti della capitale sul tratto Urbano della A24 orientamenti poi in via del Foro Italico 3 Corso di Francia & via Salaria verso San Giovanni consueti disagi poi sulla via Pontina come tutti i fine settimana e Core allentamenti da euro a Castel di Decima verso Pomezia i file proseguono chiusure notturne per la Galleria della Nuova Circonvallazione interna della tangenziale dalle ...