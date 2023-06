Traffico Roma del 23-06-2023 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 23 giugno 2023) LuceverdeBuongiorno e ben ritrovati andiamo subito ad aggiornare la situazione lievi rallentamenti al momento interessano la carreggiata interna del raccordo anulare tra la Flaminia e la sala tra la Prenestina e l’abbia brevi code anche sulla tangenziale direzione Stadio Olimpico tra la Salaria & via dei Campi Sportivi ma anche tra laL’Aquila e la Tiburtina con ripercussioni sul piano della A24 Dove ci sta in fila per entrare in tangenziale direzione stadio intanto a Centocelle proseguono i lavori in via dei Frassini lavori che proseguiranno fino a domani 24 giugno si transita quindi su carreggiata ridotte a tre a via dei Faggi e via delle Gardenie di conseguenza e sono state apportate modifiche alle linee tram 5 14:19 dettagli di queste ed altre notizie sul sito.luceverde.it da Massimo veschi per il momento è ...