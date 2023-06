Traffico Roma del 23-06-2023 ore 09 | 00

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 23 giugno 2023)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità sul raccordo anulare pertroviamo carreggiata interna tra Casilina e via code anche in carreggiata esterna tra la Casilina e la Tiburtina per incidente e tra Boccea e Aurelia percode poi sulla via Cassia sempre per il dente un incidente avvenuto nei pressi della Giustiniana e ci sono code nelle due direzioni altro incidente sul Lungotevere delle Navi e l’altezza di Ponte Matteotti con Code in direzione Flaminio sul piano dellaL’Aquila abbiamo code nelle due direzioni perverso il raccordo a partire dall’uscita Togliatti da Fiorentini verso la tangenziale che prosegue poi in tangenziale direzione Insta Olimpico incontra code dalla Tiburtina a via dei Campi Sportivi code poi sulla ...