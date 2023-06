Tour de France 2023 | la Israel Premier Tech annuncia i suoi otto corridori Sorprende l’assenza di Froome

(Di venerdì 23 giugno 2023) Manca ormai una sola settimana alla partenza delde. Come sempre questi sono giorni di grande fermento, in quanto tutte le squadre che ancora non l’avevano fatto, stanno svelando la composizione della loro formazione da portare alla Grande Boucle. Oggi è toccato alla, con una scelta che ha colto tanti di sorpresa. Nello scorrere la lista deglinomi che saranno alla partenza di Bilbao non si può non notaredi Chris. Il britannico, quattro volte vincitore della corsase, è stato escluso dalla formazioneiana, che punterà molto sui piazzamenti nelle tappe per cercare punti importanti nel ranking.non è ormai da ...

I Campionati Nazionali costituiscono un ottimo banco di prova per testare la condizione dei corridori in vista del Tour de France, al via tra poco più di una settimana: tra i protagonisti sulle strade di Francia ci saranno Tadej Pogacar e Wout Van Aert, protagonisti oggi nelle prove contro il tempo in Slovenia e ...In questi giorni il Colle del Sestriere è stato sede di allenamento di Tadej Pogaar, vincitore del Tour de France 2020 e 2021, che è tornato a prepararsi al meglio per tentare il tris andando a ...

Il Team Jayco AlUla ha scelto il team di otto corridori per la 110a edizione del Tour de France che inizierà sabato 1 luglio a Bilbao, in Spagna. Il cinque volte vincitore di tappa Dylan Groenewegen e l ...