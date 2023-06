Tour de France 2023 | il Team Jayco AlUla presenta la sua formazione | non c’è Matteo Sobrero

(Di venerdì 23 giugno 2023) Come di consueto, ad una settimana dall’inizio delde, le squadre che ancora non l’avevano fatto scoprono le proprie carte ufficializzando le proprie formazioni. Si è aggiunto alla lista oggi, insieme a diversi altri, il. Fa notizia in chiave Italia l’assenza di, terzo solo ieri nella prova a cronometro dei Campionati Italiani. La scelta di lasciare a casa il piemontese fa rumore soprattutto alla luce della mancata partecipazione anche al Giro d’Italia, in cui lo scorso anno era stato in grado di vincere una tappa, al termine di tre settimane convincenti. La squadra australiana, con compartecipazione saudita, ha invece puntato sui seguenti nomi: i capitani saranno Simon Yates, punto di riferimento per la ...

I Campionati Nazionali costituiscono un ottimo banco di prova per testare la condizione dei corridori in vista delde, al via tra poco più di una settimana: tra i protagonisti sulle strade di Francia ci saranno Tadej Pogacar e Wout Van Aert , protagonisti oggi nelle prove contro il tempo in Slovenia e ...In questi giorni il Colle del Sestriere è stato sede di allenamento di Tadej Pogaar, vincitore delde2020 e 2021, che è tornato a prepararsi al meglio per tentare il tris andando a ...

Il 38enne britannico, 4 volte re a Parigi, non è stato selezionato da Israel-Premier Tech: probabilmente quello del 2022 è stato il suo ultimo Tour ...D'accordo l'età, i problemi fisici e un rendimento che non è più tornato a livelli accettabili, ma l'esclusione un quattro volte vincitore dalla formazione per il Tour de France suscita sempre scalpor ...