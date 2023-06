(Di venerdì 23 giugno 2023) Ilè balzato in pole position per l'acquisto di James. Lo scrive l'edizione odierna del The Guardian, secondo...

ore 8:12 Vicario volerà a Londra per unirsi alCome riportato da Fabrizio Romano, Vicario atterrerà a Londra subito dopo le visite mediche non appena verrà firmato il contratto.'Empoli ...Motivo per cui è stato deciso l'annullamento da parte della società, che comunque il 26 luglio dovrebbe prendere parte'amichevole contro ila Singapore. La tournée si sarebbe dovuta ...L'ufficialità ancora non c'è perché se,'improvviso, nei prossimi giorni dalla Corea arrivasse il sospirato bonifico, la Roma potrebbe ... In bilico anche la partita di Singapore contro il, ...

Tottenham, all in su Maddison | Mercato | Calciomercato.com Calciomercato.com

André Onana rimane un uomo mercato anche se il suo possibile sostituto, Vicario, è andato al Tottenham. Ieri c’è stato un incontro con il Manchester United e spiega tutto Fabrizio Romano su Youtube: “ ...Il difensore della Juventus, Bremer, potrebbe partire in questo calciomercato: sul brasiliano incombe l'interesse del Tottenham ...