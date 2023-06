“Tossici per il feto” | qual è la sostanza nociva dei cosmetici sequestrati dalla Guardia di Finanza

Leggi su gravidanzaonline

(Di venerdì 23 giugno 2023) Proprio in questi giorni, ladidi Genova ha sequestrato decine divenduti nelle strutture commerciali della città di Sampierdarena perché contenevano unaper ile potenzialmente cancerogena, il Lilial, conosciuto anche come Butilbenzil propionaldeide (BMHCA). Le Fiamme Gialle, nella giornata del 22 giugno 2023, come riportato da Genova Today, nel corso di un’ispezione effettuata presso i negozi della città genovese hanno individuato tra gli ingredienti di alcuni prodotti per la cura del corpo la presenza del Lilial, un composto chimico nocivo che, spesso, viene utilizzato come fragranza all’interno di alcuni shampoo, bagnoschiuma e deodoranti. Il Lilial, tuttavia, secondo alcune ricerche dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche, ...