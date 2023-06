Torna Black Mirror e cita i “Fiumi di sangue” | il discorso contro l’immigrazione di Enoch Powell

Leggi su ilprimatonazionale

(Di venerdì 23 giugno 2023) Roma, 20 giu – La sesta stagione diha da poco fatto il suo debutto e tra i cinque episodi autoconclusivi che la compongono spicca sicuramente l’ultimo, dove tra demoni, National Front e quant’altro spicca una curiosazione del politico britannicoe del suo famosodei “di”. La nuova stagione diLa nuova stagione diha per lo più deluso i cultori della serie. Amata per il suo tecnopessimismo e la capacità di raccontare il futuro “tra dieci minuti”, aveva già subito un’involuzione dopo essere passata a Netflix, scivolando via via in una sorta di progressismo in salsa woke che aveva avuto il suo culmine ...