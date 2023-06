Torna “Battiti Live” | il look proibito di Elisabetta Gregoraci

(Di venerdì 23 giugno 2023)sta perre e scaldare la nostra estate: è un appuntamento musicale imperdibile, condotto ormai egregiamente da. Come sempre, su Instagram, la conduttrice ha condiviso l’anticipazione del suo. Per la prima serata, un outfit davvero, un abito nero trasparente cut out., ildiper la prima serata C’è impazienza verso il ritorno di, tra gli appuntamenti imperdibili dell’estate. Naturalmente, alla conduzione ritroviamo, che ha raccolto la sfida in modo davvero impeccabile. La showgirl e conduttrice ha ...

"La famiglia dimi ha ormai adottata - ha dichiarato Gregoraci - sono sempre contenta di scoprire luoghi nuovi. Siamo super carichi e pieni di energia". "Un altro evento importante per la ...Live. Dopo le tappe on the road in giro per la Puglia, da Taranto a Vieste fino a Giovinazzo, il 21 giugno riparteLive . Elisabetta Gregoraci (alla conduzione per la settima ...Live anche quest'anno farà salire sul suo palcoscenico gli artisti più amati . Scopriamo insieme di chi si tratta.Live: I nomi dei 100 cantanti che si esibirannoLive! La prossima settimana, come sempre in Puglia, avrà luogo l'evento musicale condotto da Alan Palmieri , Elisabetta Gregoraci e Mariasole Pollio . Gli appuntamenti saranno ben sedici ...

Battiti Live torna in Puglia dal 21 giugno con 100 artisti Agenzia ANSA

Nelle tappe di Bari e Gallipoli un palco esclusivo di Sorrisi, con un programma di incontri e interviste aperto al pubblico ...La notizia che domani sul Lungomare Imperatore Augusto di Bari si aprirà la 21ª edizione di “Battiti Live” significa che la migliore musica italiana passerà ...