Tormentoni estate 2023 | Marracash con Tananai e Levante | tutte le canzoni uscite oggi 23 giugno

(Di venerdì 23 giugno 2023): escein radio, venerdì 23, “Un altro mondo”, il singolo di Merk & Kremont con. Spazio anche per “Canzone d’”, la nuova hit di. “Maledetto mare” è la nuova canzone di Federico Rossi, ex volto di Benji e Fede.con... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Ormai lo sappiamo: non èsenza Battiti Live . Un appuntamento che ha raccolto l'eredità ... Naturalmente, i grandi protagonisti sul palco sono proprio gli artisti e i loro, le canzoni ...Merk & Kremont uniscono Marracash e Tananai in Un altro mondo: il significato del testo della nuova canzone. L'2023 non è solo quella deiestivi, ma anche, e forse soprattutto, dei duetti che non ti aspetti. L'ultimo è inimmaginabile: per la prima volta il king del rap, Marracash, unisce le ....../ Ormai è tardi / Incredibile romantica / Ridere di te Sally Siamo solo noi Vita spericolata Albachiara FOTOGALLERY ©IPA/Fotogramma Continua gallery %s Foto rimanenti Musica Idell'...

I tormentoni dell'estate 2023: promossi e bocciati Today.it

Anche Levante si lancia nella pratica del tormentone estivo. “Canzone d'estate” viene anticipato da un ironico video ...È uscito il nuovo singolo di Drillionaire che anticipa il suo album “10”. Il producer multiplatino ha coinvolto nel brano Sfera Ebbasta, Lazza e Blanco ...