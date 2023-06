Tonali | quando il club gli ha comunicato di volerlo vendere è scoppiato in lacrime Repubblica

(Di venerdì 23 giugno 2023) Lasvela alcuni retroscena interni al Milan che riguardano la cessione dial Newcastle. Ormai manca solo l’ufficialità,ha già svolto le visite mediche e, alla fine dell’Europe U21 e delle vacanze, raggiungere i suoi nuovi compagni in Inghilterra. L’ex centrocampista del Milan, alla fine della stagione, mai avrebbe pensato di dire addio ai colori rossoneri. Lo dimostra la sua reazionela società gli hadi: “Sandrovoleva restare al Milan.gli è stato detto che illo voleva assolutamenteal Newcastle per incassare 80 milioni di euro, èa piangere: lui pensava ormai di rimanere per tutta la ...

Non è la cessione dia preoccuparmi, quanto piuttosto la consapevolezza che ci stanno ... Si, è vero, il mio calcio è morto da molti anni, mail Milan perde sto ancora male. Devo solo ......avrebbero soldi freschi da investire qualora dovessero concretizzare la cessione di Sandro...olandese è fuori dai piani tattici e in cerca di una avventura per ritornare ai livelli di...... chiedendoci se oltree Brozovic dovremo cedere anche Onana e Maignan o se gli sceicchi ci ...fate call con otto persone, metà delle quali non spiccicherà parola, state facendo un viaggio ...

Tonali, quando il club gli ha comunicato di volerlo vendere è ... IlNapolista

Il trasferimento di Sandro Tonali al Newcastle ha sconvolto il mondo Milan e, con l'esorbitante cifra di 70 milioni di euro più 5 di bonus, anche la classifica dei giocatori italiani più costosi della ...MilanNews.it foto di DANIELE MASCOLO Secondo quanto riferisce Sky, sono stati definiti anche gli ultimi dettagli per il passaggio di Sandro Tonali al Newcastle: il Milan ha infatti… Leggi ...