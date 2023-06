Tonali al Newcastle | oggi le visite mediche | poi la firma | i dettagli dell'accordo col Milan

A sentire Davide Frattesi , non sembra proprio lui l'erede di Sandroal Milan . Dopo la cessione di quest'ultimo alper la cifra monstre di 80 milioni comprensivi di bonus vari, il club di Gerry Cardinale (sotto tiro dai tifosi rossoneri) avrebbe messo ......che cura gli interessi del centravanti belgaE' scontro tra Milan e Inter dopo l'addio diai rossoneri. Il 'Diavolo' aspetta di incassare gli oltre 75 milioni di euro dal, prima di ...Dopo le clamorose mosse registrate nella giornata di ieri, in primis il summit Milan -pera Milano, il calciomercato riparte con queste domande: Lukaku andrà al Milan Thuram è ...

MN - Finito l'incontro tra il Newcastle e gli agenti di Tonali: operazione in chiusura Milan News

Il Newcastle United è ormai agli ultimi dettagli per l’acquisto di Sandro Tonali. Un acquisto che potrebbe non essere l’unico nel nostro campionato. I “Magpies” infatti starebbero pensando ad un altro ...L’effetto Tonali porta una ventata carica di nuovi intrecci possibili, che attraversano il mercato delle big e rimescolano le carte che in qualche modo sembravano già date dal croupier. Il gong deve a ...