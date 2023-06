Titanic | chi erano i 5 superstiti italiani e che fine hanno fatto

Leggi su cultweb

(Di venerdì 23 giugno 2023) In seguito all’affondamento del, il 15 aprile 1919, ifurono cinque: Argene Genovesi in Del Carlo, Emilio Ilario Giuseppe Portaluppi, Albina Bassani, Luigi Finoli e Raimondo Vitillio. Ecco chedopo il naufragio del transatlantico, al largo dell’isola di Terranova, in Canada e come sono andate avanti le loro vite. Argene Genovesi in Del Carlo, nata il 6 novembre 1887 a Badia, frazione di Altopascio e residente a Montecarlo (Lucca) viaggiava in seconda classe e nel viaggio perse il marito Sebastiano Del Carlo. Sette mesi dopo il naufragio mise al mondo l’unica figlia della coppia, Maria Salvata Del Carlo, nata il 14 novembre 2012 Diciassette anni dopo la tragedia, Argene si risposò con un negoziante trentino ed ebbe due figli, Neva e Rodolfo ...