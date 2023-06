(Di venerdì 23 giugno 2023) Rientrano al porto di St. Johns le navi per il soccorso dopo la missione di salvataggio che non ha avuto esito

Il design dele il materiale usato per la struttura portante del sottomarino non erano adeguati e sono del ... e' il momento dellee di capire come il sogno del Titanic dell'equipaggio ...Un abisso di errori per la tragedia delPer i cinque passeggeri della morte è arriva rapida e indolore ma ledopo il tragico incidente montano. Gli avvertimenti sulla sicurezza del sommergibile di OceanGate sarebbero stati ripetutamente respinti e ......canadese Intanto crescono lesulle falle del sommergibile. Il regista James Cameron, che è anche un progettista di sommergibili, ha definito la costruzione in fibra di carbonio del'...

Titan, polemiche per le falle nel sommergibile. Tutto quello che c’è da sapere su OceanGate Il Sole 24 ORE

SARONNO – In questi giorni tra i temi legati all’implosione del Titan con la morte di tutti gli occupanti, le ricerche e le polemiche c’è anche quella che riguarda le norme ...La segretaria del PD, Elly Schlein, ha trovato il tempo di polemizzare sulla tragedia del sommergibile Tital, legandola ai migranti.