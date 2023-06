Titan | parla la zia del 19enne morto nell’incidente | “Non voleva partire | l’ha fatto solo per il padre”

La " catastrofica implosione " non ha lasciato scampo ai cinque passeggeri del sommergibile. Mentre venivano individuati alcuni detriti del mezzo, l'ultima prova a conferma dell'esito fatale della spedizione, una parente dei due pakistani a bordo ha raccontato all' Nbc le ragioni che ...Suleman Dawood, figlio del miliardario Shahzada Dawood, era uno studente della Strathclyde ...La7.it - E' la vittima più giovane del, il sottomarino usato per spedizioni private imploso nei fondali dell'Atlantico: ma Suleman Dawood , 19enne pachistano, aveva deciso di imbarcarsi ...

Sommergibile Titan, parla l'Oceanografo David Gallo: 'Si conoscevano i rischi, non si è fatto nulla'; Video iLMeteo.it

L'ex passeggero del Titan racconta la sua esperienza a bordo del sottomarino imploso a 3 mila metri di profondità durante una visita al Titanic.Il regista di "Titanic" ha seguito con apprensione tutte le fasi della ricerca del Titan, ma dentro di sé conosceva già l'esito: "La prima cosa che mi è venuta in mente è stata un'implosione" ...