Titan | il regista di Titanic James Cameron | ' OceanGate ha ignorato gli avvertimenti relativi alla sicurezza'

Le parole deldi Titanic, James Cameron "Lunedì mattina, quando ho sentito per la prima ... E in un'ora e mezza ho avuto le seguenti informazioni: (il) era in discesa. Era a 3.500 ...James Cameron ha parlato della vicenda del sottomarino, andato distrutto durante una spedizione verso il relitto del Titanic . Ilha commentato quanto accaduto, sostenendo di aver sempre conosciuto i pericoli di una spedizione del genere e ...Dopo la conferma della morte delle cinque persone a bordo del sommergibilea causa della sua implosione, ilJames Cameron è stato intervistato da alcune testate giornalistiche televisive per avere la sua opinione sull'accaduto. Cameron è stato scelto non per ...

Sommergibile Titan, il regista James Cameron: «Una tragedia per gli stessi errori del Titanic: hanno ignorato il pericolo» Open

Il regista di "Titanic" James Cameron ha parlato della tragedia del sommergibile Titan, in cui sono morte cinque persone. Cameron ha dichiarato di aver effettuato lui stesso 33 viaggi sul relitto del ...Sottomarino disperso Titan, OceanGate: «Passeggeri sono morti». Rottami vicino al Titanic. Il sommergibile Titan ha avuto una “catastrofica..