Titan | il 19enne Suleman Dawood aveva il terrore di salire a bordo del sommergibile

...le nostre più sentite condoglianze alle famiglie degli altri passeggeri del sommergibile', si legge in una dichiarazione di Hussain e Kulsum Dawood, i genitori di Shahzada. IlSuleman ......Marina degli Stati Uniti ha condotto un'analisi dei dati acustici e ha rilevato un'anomalia compatibile con un'implosione o un'esplosione nelle vicinanze a dove stava operando il sommergibile...E' la vittima più giovane del, il sottomarino usato per spedizioni private imploso nei fondali dell'Atlantico: ma Suleman Dawood ,pachistano, aveva deciso di imbarcarsi nella spedizione solo per fare un regalo al ...

Aveva paura di salire a bordo del Titan, ma suo padre, grande appassionato della storia del Titanic, desiderava tanto partire per quel tour alla scoperta del relitto. Così Suleman Dawood, studente ...Mentre emergono sempre più dettagli sull'ultimo tragico viaggio del Titan si svela l'identità delle vittime e le loro storie ...