Tiro con l’arco | Giochi Europei | Nespoli-Andreoli fuori nel misto

Leggi su sportface

(Di venerdì 23 giugno 2023) Iniziano oggi le gare diconaidi Cracovia. In palio quattro pass olimpici per Parigi 2024, da raggiungere chiudendo sul podio le gare individuali o al primo posto in quella mixed team. La prima chance di qualificazione per gli azzurri è sfumata, eliminati agli ottavi di finale della gara mista, non potranno quindi conquistare il pass attraverso questa competizione. Sfortunata la gara del mixed team formato da Mauroe Tatiana, i due azzurri infatti escono di scena agli ottavi di finale battuti dalla Moldavia (Olaru, Mirca) per 5-1. Si assegneranno domani le prime medaglie: in campo le squadre olimpiche, dai quarti di finale fino ai match per il podio e nel pomeriggio il primo turno del compound femminile con Elisa Roner. Nella mattinata, ...