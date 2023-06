Tiro a segno | Giochi Europei Cracovia 2023 | medaglia d’oro per Sollazzo | Ceccarello quarta

(Di venerdì 23 giugno 2023) Nuovaper l’Italia aidi, con Danilo Dennische, dopo il bronzo ottenuto ieri nel mixed team assieme a Sofia, trionfa anche nella carabina 10 metri. Il varesino, in virtù del sesto miglior punteggio (629.5) nelle qualificazioni, si guadagna con merito l’accesso al ranking match riservato ai migliori otto tiratori. In finale, con uno score di 261.2, si garantisce il pass per lo scontro a due contro il tedesco Maximilian Bene Ulbrich. Il testa a testa finale premia proprio l’azzurro, che si mette al collo il metallo più pregiato con un eloquente 17-9; terzo posto per il ceco Jiri Privratsky. Tutti i componenti del podio avevano già una carta olimpica, per questo motivo a beneficiarne è ...

Si apre con una medaglia d'oro nella seconda giornata di gare per l' Italia ai Giochi Europei di Cracovia 2023 . Dopo aver ottenuto il primo punteggio in qualifica (581) al Wroclaw Shooting Centre, Sara Costantino e Paolo ...

Anche l'ultima finale di giornata del tiro a segno ai Giochi Europei 2023 vedrà la presenza dell'Italia: a Cracovia, in Polonia, nella carabina da 10 metri femminile, Sofia Ceccarello vince le qualifi ...