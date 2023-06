Thuram ha deciso | l’Inter prepara i documenti e l’annuncio

Leggi su inter-news

(Di venerdì 23 giugno 2023) Marcushain serata, saràla sua prossima squadra in carriera. Fabrizio Romano su Twitter aggiorna sullo stato delle trattative. TRATTATIVA – Tutto è successo in poche ore, maha convinto Marcuse il giocatore ha un principio di accordo di lungo termine con il club nerazzurro. Fabrizio Romano conferma, la società meneghina sta giàndo iper confermare l’approdo dell’attaccante edia parametro zero. Il giornalista si diletta nel suo più classico: «Here we go soon!» Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto ...