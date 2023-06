Thuram è il momento della scelta | il Milan è avanti | ma l'Inter è tornata in corsa

Commenta per primo Il no al Lipsia, il PSG sfumato. Ora per Marcusè arrivato ildella svolta finale. Siamo all'ultima curva di una corsa che è iniziata in realtà già durante il Mondiale di Qatar 2022 in cui è stato protagonista con la Francia e che ......nella corsa a Marcus. Marotta , non proprio sicuro di riuscire a riportare Lukaku a Milano , sta pensando alla possibilità di aggiudicarsi a parametro zero l'attaccante francese. Al, ......un'Italia atterrita sfiora il raddoppio prima con Gouiri (palla fuori di poco) e poi conche ...con la Francia più pericolosa in zona offensiva e l'Italia brava a saper reagire dopo undi ...

Il no al Lipsia, il PSG sfumato. Ora per Marcus Thuram è arrivato il momento della svolta finale. Siamo all'ultima curva di una corsa che è iniziata in realtà già durante il Mondiale di Qatar 2022 in ...Il Milan è tra le società più attive sul mercato in questo momento. La cessione di Sandro Tonali al Newcastle ha aperto de facto il mercato delle entrate per i rossoneri.