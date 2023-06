Thuram | è derby di mercato Milan - Inter | la situazione

(Di venerdì 23 giugno 2023)O - È sempretra, anche sul calcio. Oltre a essere entrambe in corsa per Davide Frattesi dal Sassuolo, c'è anche un attaccante presente nella lista degli acquisti di ...

MILANO - È sempretra Inter e Milan, anche sul calciomercato . Oltre a essere entrambe in corsa per Davide ... infatti, stanno cercando di superare i rossoneri nella corsa a Marcus, che si ...di mercato degli ultimi anni: chi si aggiudicherà il prossimo CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVE LIVE IERI TONALI, OGGI FRATTESI EEnnesimomilanese di mercato negli ultimi anni , ...di mercato tra Inter e Milan per Romelu Lukaku: il belga sembra avere le idee chiare, ma i ... Tra questi c'è il Milan, che continua a seguire anche Marcus(che piace anche all'Inter) e che ...

L'Inter si inserisce per Thuram: è derby di mercato col Milan Goal Italia

Il giornalista esperto di calciomercato, Gianluca Di Marzio, ha parlato del duello di mercato tra Inter e Milan su Thuram.Nella giornata di ieri e nella mattina di oggi sembrava essersi delineata la situazione: Marcus Thuram rifiuta il PSG e il Lipsia, avvicinandosi con forza al Milan. La situazione pare essere cambiata, ...