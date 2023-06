Thuram | altro che fatta! Deciso inserimento dell’Inter | è derby – Sky

(Di venerdì 23 giugno 2023)fatta al Milan secondo i colleghi tedeschi? (vedi QUI). Non è così! Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’Inter è tornata forte sul giocatore che adesso dovrà decidere lui stesso il suo futuro.INFUOCATO – Arrivano sempre più conferme sul fronte Marcus(vedi articolo). Anche secondo i colleghi di Sky Sport (a differenza dell’edizione tedesca), l’Inter è tornata forte sul giocatore. Attesa la risposta da parte del giocatore che a questo punto dovrà decidere tra le due destinazioni. La dirigenza lavora, con cautela, per soffiarlo ai rivali del Milan. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati

Nello specifico, l'emittente tedesca ha riferito cheha oggi rifiutato anche l'offerta del Lipsia , l'club che si era inserito prepotentemente. Come il PSG , il club della RedBull aveva ...Il duello con l'I nter per Marcussi è appena acceso. E se l'attaccante in uscita dal Gladbach sembrava a un passo, dopo aver ...club nerazzurro trovi una nuova intesa con il Chelsea per un...2023 - 06 - 23 13:28:26 Milan,ha rifiutato il Lipsia Marcussi avvicina sempre più ... 2023 - 06 - 23 12:17:17 Real Madrid, ufficiale il rinnovo di Ceballosrinnovo in casa Real ...

Nella giornata di ieri e nella mattina di oggi sembrava essersi delineata la situazione: Marcus Thuram rifiuta il PSG e il Lipsia, avvicinandosi con forza al Milan. La situazione pare essere cambiata, ...