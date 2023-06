‘The Sound of Colors’ | la B Fujiko | “Felice di partecipare ad un evento che promuove l’inclusione”

(Di venerdì 23 giugno 2023) La rassegna artistica e musicale di Milano, promossa da Serravalle Designer Outlet e McArthurGlen, col patrocinio del Comune di Milano, è realizzata in partnership con Milano Pride “In questa serata di musica e arte dirigerò una vogueing performance, che verrà realizzata da un corpo di ballo composto da sei rappresentanti della scena milanese. Il vogueing è uno stile di danza che nasce attorno agli anni settanta-ottanta nei locali frequentati dalla comunità Lgbtqia+ latina e si è poi diffuso in tutto il mondo. Saranno venti minuti di show nel quale verranno presentate le diverse categorie di questa forma artistica, ciascuna di essa con una sua tecnica ed elementi peculiari. Il vogueing fa parte della più ampia scena del Ballroom, che conta a sua volta numerose categorie di espressione artistica attraverso la danza e strettamente legate alla comunità queer”. Queste le parole della ...

'McArthurGlen e Serravalle Designer Outlet hanno colto con grande piacere l'opportunità di festeggiare tutti insieme il mese del pride. Con 'of Colors' vogliamo contribuire al ventaglio di iniziative organizzate in occasione del mese di giugno con attività di condivisione dedicate alla comunità lombarda'. Così Matteo Migani, ...Fujiko , a margine dell'evento 'of Colors' , una rassegna artistica e musicale promossa da Serravalle Designer Outlet e McArthurGlen , realizzata in partnership con Milano Pride e con il ...of colors' sarà un appuntamento tutto speciale, una rassegna artistica musicale completamente gratuita in partnership con Milano Pride e il patrocinio del Comune di Milano. Un appuntamento ...