The Perfect Find – Tutto è davvero possibile | la recensione del film con Gabrielle Union

(Di venerdì 23 giugno 2023) Il: The, 2023. Regia: Numa Perrier. Cast: D.B. Woodside, Gina Torres,, Aisha Hinds, LaLa Vazquez, Janet Hubert, Devale Ellis, Keith Powers,. Genere: Commedia romantica. Durata:99 minuti. Dove l’abbiamo visto: Anteprima Netflix. Trama: Jenna Jones ha passato l’ultimo anno della sua vita a compiangersi per un amore finito di fronte agli occhi delle persone “che contano”. Sia lei che il suo ex compagno, infatti, per molto tempo hanno animato la vita sociale della New York più alla moda, rappresentando un duo da invidiare. Per questo motivo la loro rottura ha avuto un impatto mediatico molto forte. Talmente eclatante da costringere Jenna a nascondersi, letteralmente, a casa dei suoi genitori in ...

The Perfect Find - Tutto è davvero possibile, su Netflix in streaming ... Movieplayer

The Perfect Find – Tutto è davvero possibile è una commedia romantica con Gabrielle Union, Keith Powers e Gina Torres. Dopo una storia finita male sotto gli occhi di tutti e un licenziamento clamoroso ...