The Flash | la scena post credit del film DC Comics

(Di venerdì 23 giugno 2023) Era inevitabile che Theavesse una, legata a ciò che vedremo nei prossimi mesi, considerate le sue implicazioni per il futuro dell’ormai defunto DC Extended Universe, destinato a diventare semplicemente DC Universe a partire dal 2025, E così, effettivamente, è stato, anche se non sono mancate le reazioni confuse e/o deluse. Attenzione, seguono spoiler! Ladopo i titoli di coda di Themostra Barry Allen, tornato dalle sue scorribande nel Multiverso, che cerca di spiegare l’accaduto all’amico Arthur Curry, alias Aquaman. Questi, però, non presta particolare attenzione alle parole del velocista, essendo talmente ubriaco da volersi fermare a dormire in una pozzanghera, dato che i suoi poteri acquatici gli danno capacità respiratorie anfibie. A differenza ...

... da Grazie Ragazzi di Riccardo Milani e L'ombra di Caravaggio di Michele Placido, all'attesonelle sale fino ad Avatar: La Via dell'Acqua, per chi se lo fosse perso al cinema DC League of ...Quella diavrebbe dovuto essere l'ultima apparizione di Ben Affleck nei panni di Batman e per il momento è così, ma alcune indiscrezioni sostengono che l'attore tornerà a indossare i panni del ...dei DC Studios è l'esempio più recente, ma anche Spider - Man: No Way Home , Doctor Strange nel Multiverso della Follia e la serie Disney+ Loki hanno infatti presentato più versioni del ...

The Flash sotto accusa per i camei di attori morti, Kevin Smith difende il film: "Non mi sembra un insulto" Movieplayer

Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...Il calendario che sarà presentato a Como, presso lo splendido scenario di villa Olmo il prossimo 11 luglio, porterà con sé.