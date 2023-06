Terribile incidente stradale in Italia | Un impatto devastante con brutte conseguenze

(Di venerdì 23 giugno 2023) Oggi Notizie Un graveha causato la morte di una persona e un ferito grave sull'autostrada A21. Il sinistro è avvenuto in un momento in cui il traffico aumenta notevolmente, e interessato almeno quattro veicoli. La poliziadi Alessandria Ovest sta indagando sulla dinamica dell'. Sul posto sono intervenuti numerosi mezzi del soccorso, causando forti rallentamenti al traffico. Leggi l'articolo per saperne di più sulla cronaca di questa tragedia. Di cosa parliamo in questo articolo...mortale sull'autostrada A21 Coinvolte almeno 4 macchine La vittima è il conducente di un furgone, l'altra persona è gravemente ferita La poliziadi Alessandria Ovest si occupa degli accertamenti Presenti numerosi mezzi del soccorso 118, vigili del ...

... sfida ad alta quota sognando la serie A Evidenza [ 13/09/2021 ]nella notte a Muro ... feriti anche due bambini 23/06/2023 - 21:28 Redazione Attualità 0 255 LECCE -scontro, per ...Stando a quanto riferito dal deputato Francesco Emilio Borrelli, ilsi è verificato intorno alle ore 14:00, "poco dopo l'ingresso di corso Malta in direzione Pozzuoli" . L'auto in ...Per cause ancora in fase di accertamento sono almeno tre le auto rimaste coinvolte in unoscontro che ha causato danni e feriti. Due le vetture maggiormente coinvolte, una Fiat Punto e una ...

Terribile incidente: la vittima era il papà di un bimbo di 11 anni TrentoToday

Il guardrail si è infilato nel cofano motore della vettura, una Jeep, e dopo aver attraversato l’intera auto in lunghezza è uscito dal tetto, ...Le persone a bordo del mezzo sono ricoverate in terapia intensiva presso il reparto Grandi Ustionati del Cardarelli ...