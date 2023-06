Terremoto nel mondo delle agenzie pubblicitarie | tutto è partito dal profilo IG Taniume

Leggi su giornalettismo

(Di venerdì 23 giugno 2023) Un effetto domino che – a quanto pare – è ancora al 20% (citazione dei bene informati, come capiremo nel corso di questo monografico di Giornalettismo). Stiamo parlando dei racconti di tanti e tante testimoni che parlano di molestie nel campo del settore pubblicitario italiano. Lesarebbero luoghi tossici dove gli uomini si coalizzano contro le donne, si scambiano messaggi in chat di Skype e rivolgono loro frasi sessiste e discriminatorie. A denunciarlo è un vero e proprio movimento che sta nascendo, ad esempio, intorno alInstagram @. Quest’ultima, che ha avuto la forza di raccontare le molestie subite sul proprio posto di lavoro, sta raccogliendo le testimonianze di tante donne che hanno vissuto esperienze simili. Al momento, nelle Instagram Stories e in maniera anonima, sta facendo una raccolta di materiali ...