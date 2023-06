Terra Amara 2 trame 25-30 Giugno 2023 Inizia la 3 stagione

Leggi su mediaturkey

(Di venerdì 23 giugno 2023) 25Mujgan si reca in carcere, dove il confronto acceso con Zuleyha le instillerà un dubbio atroce. Mujgan accusa Behice di aver tentato di uccidere Zuleyha, come ha denunciato la stessa Zuleyha durante il suo ricovero in ospedale dove era giunta per una L'articolo proviene da MEDIATURKEY.