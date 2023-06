Tentò di uccidere la vicina | arriva la condanna per il 57enne

(Di venerdì 23 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minutiÈ statata ad otto anni di reclusione D.R.F. dal Tribunale di Avellino per il reato di tentato omicidio. Riconosciuto il vincolo della continuazione con il reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere. I fatti risalgono al 15 settembre 2022, in Frigento, quando la D.R.F. aggrediva la signora D.T.F. dinanzi la sua abitazione, perpetrando in suo danno un vero e proprio agguato nel mentre rientrava con la propria auto a casa. Difatti, la persona offesa, come emerso a seguito di consulenza tecnica disposta nel processo, veniva colpita dall’imputata con un’accetta, ripetutamente, all’altezza della testa e della coscia, ove le provocava una vasta ferita lacerocontusa alla coscia con la frattura della regione metafisaria distale della gamba. Accertato dal Giudice in sentenza l’imminente pericolo di vita della vittima a causa delle ...

Il quotidiano 'New York Times' riporta che nel 2020 la Russia ha condotto un'operazione segreta per cercare di assassinare un ex ufficiale russo diventato informatore della Central Intelligence Agency ...Tempo di Lettura: 2 minuti Arrestato a Salerno un uomo che ha tentato dil'ex dandole fuoco dopo averla cosparsa di benzina perché lei lo aveva lasciato. Il responsabile di questo episodio è un 39enne ucraino che lo scorso 24 maggio aveva aggredito in strada a ...Jaime Moises Rodriguez Diaz , messicano, 42 anni, manager della Nestlè , uccise la moglie strangolandola a mani nude,diil figlio di 18 anni e per questo fu condannato a 27 anni. Ma per una nuova grave accusa viene chiesto il rinvio a giudizio: attualmente in carcere, è indagato anche per abusi ...