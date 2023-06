Tensione nel governo su Mes e Santanché | e Meloni rinvia anche il Cdm

Leggi su ilfogliettone

(Di venerdì 23 giugno 2023) Giornata ad altanel centrodestra e nel, ieri, tra il Mes in commissione alla Camera (con un inedito 'Aventino' della maggioranza) e il caso Santanchè. Il tutto condito dal rinvio a martedì del Consiglio dei ministri, inizialmente convocato oggi alle 17, per "sopraggiunti impegni personali" di Giorgia. La giornata della premier è iniziata con un colloquio con il governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco, con cui - secondo quanto filtrato - ha discusso delle prospettive economiche e di crescita dell'Italia e dello scenario generale dei tassi di interesse. Chissà se sul tavolo c'è statoil Mes, che solo l'Italia al momento non ha approvato. Proprio nelle stesse ore la commissione Esteri di Montecitorio adottava il testo base del ddl di ratifica del Meccanismo europeo di stabilità, ...