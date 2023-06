Tennistavolo | Giochi Europei 2023 | Stoyanov e Piccolin avanzano al tabellone principale | fuori gli altri azzurri

Leggi su oasport

(Di venerdì 23 giugno 2023) Si è chiusa la prima giornata dei tornei diaidi Cracovia. Risultati alterni per l’Italia, che torna a casa con due successi e tre sconfitte tra singolare maschile, femminile e doppio misto. I successi arrivano da Niagole Giorgia: il simbolo della selezione, bulgaro di nascita, ha la meglio sul polacco Milosz Redzimski in sei. Dopo aver vinto i primi due per 11-9 ed 11-6, l’esteuropeo ha tentato la rimonta, ben controllata dal trentaseienne azzurro. Per lui ora lo slovacco Yang Wang. Bene anche, che ha avuto molti meno problemi contro la greca Elisavet Terpou, giocatrice quasidalla top 400 a cui non ha concesso diritto di replica con un netto 4-0 (11-6, 11-3, 11-9, 11-8); ma il ...