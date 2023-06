Tennis | Torneo Queen' s Musetti eliminato nei quarti da Rune

Il carrarino, testa di serie numero 6, si è arreso in due set al danese LONDRA (INGHILTERRA) - Lorenzo Musetti esce di scena nei quarti di finale del "Cinch Championships",Atp 500 con un montepremi complessivo pari a 2.195.175 euro in scena sui campi in erba del Queen's Club di Londra. Il tennista carrarino, testa di serie numero 6, si è arreso in due set, con il ...Jasmine Paolini al via nelle qualificazioni delWta di Eastbourne 2023, nel Regno Unito. La numero 2 d'Italia e 42 al mondo è l'unica azzurra impegnata nelle qualificazioni delbritannico su erba, l'ultimo prima del via di Wimbledon. Testa di serie numero due del tabellone cadetto, la toscana se la vedrà al primo turno contro la padrona di casa Stoiber, in caso di ...Il programma, gli orari e l'ordine di gioco delAtp di Halle 2023 della giornata di sabato 24 giugno. Sull'erba tedesca vanno in scena le semifinale della competizione, con il padrone di casa Alexander Zverev che scenderà in campo per primo ...

