Temptation Island | paura per Ciavy | “Ho rischiato di morire | mi ha tagliato le vene del polso”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 23 giugno 2023) La nuova edizione diè ai blocchi di partenza, ma intanto a far parlare di sé è un ex protagonista del reality più popolare dell’estate:. L’ex concorrente in coppia con Valeria Liberati ha avuto nelle scorse ore un piccolo incidente domestico, con un esito che, però, non è di poco conto. Il ragazzo ha raccontato tutto sul suo profilo Instagram: stando alle sue parole, mentre si trovava in casa, gli è caduto addosso un mobile del bagno che gli ha reciso una vena del. “Hodi, mi haledel“, ha raccontatonelle sue stories raccontando l’accaduto e inquadrando “l’oggetto del crimine”, ovvero il mobiletto del bagno. In seguito al ferimento, l’ex ...