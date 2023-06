Temptation Island | Ciavy vittima di un incidente domestico | “Ho rischiato di morire”

(Di venerdì 23 giugno 2023), ex volto di, è statodi un brutto. La sua compagna, Valeria Liberati è ancora sotto shock per quanto avvenuto; i due hanno raccontato il tutto sui social.in bagno L’ex volto di, molto discusso durante l’ottava stagione, hadavvero grosso a causa di L'articolo

Lunedì prossimo inizierà finalmente la nuova edizione di. E alla conduzione ci sarà sempre Filippo Bisciglia . Stavolta saranno 7 le coppie che hanno deciso di intraprendere questo percorso nei sentimenti per capire se continuare la loro ...Lui risponde: usate il cervello: la tentatrice di Uomini e Donne Se le sette coppie sono state tutte presentate ufficialmente, Bisciglia ha svelato anche i volto di qualche ...La nuova edizione dista per cominciare, e già da diversi giorni sui social non si parla d'altro che dei video di presentazione delle sette coppie che prenderanno parte a questo nuovo " viaggio nei ...

Temptation Island, le coppie: chi sono Mirko e Perla QUOTIDIANO NAZIONALE

Ciavy, ex volto di Temptation Island, è stato vittima di un brutto incidente domestico. La sua compagna, Valeria Liberati è ancora sotto shock per quanto avvenuto; i due hanno raccontato il tutto sui ...Temptation Island scalda i motori: tutti i cachet della nuova edizione del reality da Filippo Bisciglia ai concorrenti ...