Temptation Island cachet | quanto prendono coppie e Filippo Bisciglia

(Di venerdì 23 giugno 2023) Ritornadopo un anno di pausa. Il reality show dell'estate si accinge ad entrare nuovamente nelle case degli italiani per tenere compagnia i telespettatori nelle serate più calde dell'anno. Tra le grandi curiosità che aleggiano attorno al programma vi sono i possibili guadagni del cast. Pare, infatti, che i concorrenti non partecipino a titolo gratuito al reality show, ma siano pagati. Stesso discorso, ovviamente, vale anche per il conduttore,percepirebbe uno stipendio fisso. Si tratta di cifre piuttosto alte considerando il tornaconto personale che già offre il programma in termini di visibilità.2023:vengono pagate le? I concorrenti cheparte a ...

La grande paura e ora un nuovo intervento al volto. Ma il calvario di Carlotta Adacher , modella romana e concorrente dirimasta ferita in un brutto incidente stradale lo scorso 30 aprile, si avvicina alla fine. La 36enne, dopo aver confessato ai suoi follower di aver avuto paura di morire in quello ...... la dichiarazione di Filippo Bisciglia Ha ammesso di essere stato sommerso dall'affetto del pubblico lo scorso anno, il conduttore di, che di recente ospite da Silvia Toffanin a ...La nuova edizione dista per iniziare e i fan non vedono l'ora di guardare le nuove puntate, pronte a decretare quali coppie usciranno insieme e chi, invece, tradirà il proprio partner. Dopo la ...

Temptation Island, Filippo Bisciglia e le coppie quanto guadagnano: tutti i compensi del programma leggo.it

A pochi giorni dall'inizio della nuova edizione di Temptation Islans, previsto per il 26 giugno, sono stati svelati i cachet delle coppie e di Filippo Bisciglia ...Le coppie di Temptation Island 2023 sono sette. Quattordici fidanzati che a partire da lunedì 26 giugno per circa un mese saranno di scena su Canale 5 nel programma prodotto da Fascino e condotto come ...