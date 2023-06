In breve, si tratta di un prototipo di aero -omologato per tre persone (un pilota e due ... Insomma, nonostante l'aiuto di Suzuki, prima di vedere sfrecciare sui nostri cieli vere "auto" ...Tuttavia, questo salone 2023 sarà ricordato anche per la presenza in forze dei cosiddetti mezzi aerei elettrici a decollo verticale (eVtol), impropriamente chiamati. Ebbene: Archer, ...Velivoli che vengono anche chiamati ''. Partnership che poco dopo fu rafforzata attraverso un investimento diretto di Suzuki in SkyDrive. Di questo progetto congiunto arriva, adesso, un'...

Taxi volanti, le sfide delle aziende produttrici WIRED Italia

Parigi intende introdurre taxi volanti elettrici durante i Giochi Olimpici e Paralimpici del 2024. L'azienda tedesca Volocopter si propone di essere la prima a far volare i taxi a livello commerciale, ...Ieri è stata la giornata del canto del cigno, si l’ultimo respiro delle banche centrali, ovunque hanno alzato i tassi in preda al panico da inflazione. Volano i tassi insieme agli asini, non si combat ...