Tangenziale di Napoli | esplode auto in transito | due passeggeri gravemente ustionati

Panico inin seguito all'esplosione di un'auto che trasportava bombole di ossigeno. L'episodio è avvenuto poco dopo le 14 all'altezza dell'uscita della zona ospedaliera in direzione ...Esplosione di un'autovettura in transito sullaprima dell'uscita zona ospedaliera in direzione Pozzuoli. I due passeggeri, un uomo e una donna, gravemente ustionati sono stati trasportati all'ospedale Cardarelli. I vigili del fuoco ...Mancava poco alle 14.00 quando la centrale operativa è stata allertata per un incendio sulladi, nel tratto tra Corso Maltae Capodimonte. Sul posto sono accorse due squadre con appositi mezzi di soccorso e salvataggio, dalla sede di Ponticelli 9/B e Vomero 3/B. A guidare le ...

