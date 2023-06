(Di venerdì 23 giugno 2023) Anno scolastico concluso (tranne per chi è impegnato con gli esami di Stato) e già si guarda al prossimo: prima la grande attesa delle immissioni in ruolo ma a stretto giro si pensa già alleper ottenere una supplenza. L'articoloda GaE e GPSda10 – 15

Pertanto ad oggi il titolo rimane valido per la partecipazione ai concorsi, nonché per leda prima fascia GPS (o daper coloro che vi sono già inseriti). TFA Sostegno VIII ciclo: ......effettuate da tutte le altre graduatorie a esaurimento () e di merito di precedenti concorsi. L'insegnante di sostegno così assunto a tempo determinato dalla prima fascia dellesvolge un ......2023/2024 i docenti iscritti nella prima fascia delle GPS (graduatorie provinciali per le)...rimasti vacanti dopo l'assunzione dei docenti nelle graduatorie di merito dei concorsi e nelle. ...

Supplenze da GaE e GPS 2023/2024, ipotesi domande da metà luglio. Istanze potrebbero restare aperte 10 – 15 giorni [VIDEO] Orizzonte Scuola

Si tratta più nel dettaglio della proroga delle immissioni in ruolo, quindi delle assunzioni a tempo indeterminato, a partire dalla prima fascia delle Graduatorie provinciali per le supplenze per ...Esclusivamente per l’anno scolastico 2023/2024 i docenti iscritti nella prima fascia delle GPS (graduatorie provinciali per le supplenze) per i posti di sostegno ... di merito dei concorsi e nelle GAE ...