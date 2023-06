Suor Lucia | custode del terzo segreto di Fatima | cosa ha deciso Papa Francesco

(Di venerdì 23 giugno 2023)Bergoglio ha preso una decisione a proposito didos Santos, una dei tre pastorelli didel. Lei e i suoi due cuginie Giacinta Marto videro la famosa apparizione della Madonna nella Cova de Iria, a, in Portogallo. Era il 1917. La vergine gli rivelò i tre segreti, ossia delle profezie sul futuro del mondo.fu l’unica a sopravvivere a lungo e custodì per tantissimi anni il. (Continua dopo le foto) Leggi anche: Titan, ecco cos’è successo davvero: la verità poco fa Leggi anche: Titan, il dramma di Suleman Dawood:si è saputo dopo la tragedia...

Cent'anni dopo le apparizioni della Madonna a Fatima, Papa Francesco ha proclamato santi i pastorelli Francesco e Giacinta Marto nel 2017. Durante la celebrazione della messa al santuario di ...Questo il nome completo, da carmelitana scalza, di colei che è più semplicemente conosciuta comedi Fatima (28 marzo 1907 - 13 febbraio 2005), che da ieri gode quindi del titolo di "...dos Santos, una dei tre pastorelli di Fatima, è Venerabile. Papa Francesco ha ricevuto stamane il cardinale Marcello Semeraro, prefetto del Dicastero delle Cause dei Santi, autorizzando la ...

Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare e/o accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie permette ...Suor Lucia dos Santos, una dei tre pastorelli di Fatima, custode del cosiddetto “terzo segreto”, è Venerabile.