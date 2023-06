Sulle Borse pesa la frenata dell' eurozona | Milano chiude a -0 | 7%

(Di venerdì 23 giugno 2023) Deludono i dati del Pmi servizi e manifatturieroa Germania ea zona euro. Euro sotto 1,09 dollari. Petrolio in calo

Borse europee: gli effetti sulle borse di una recessione tecnica Money.it

Galassi: «Abbiamo aperto una strada che tanti altri seguiranno ed è la prima volta nella storia di una società già quotata ad Hong Kong. Sono stati 9 mesi di duro lavoro» ...Green Oleo, produttore di oleochimica fine da fonti rinnovabili, ha presentato a Borsa Italiana la Comunicazione di Pre-Ammissione ...