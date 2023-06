Successo ad Ascot per le scuderie Royal di re Carlo III Il suo cavallo vince a sorpresa e lui e Camilla non riescono a trattenere qualche lacrimuccia E poi ci scappa un bacio col fantino

(Di venerdì 23 giugno 2023) ReIII non ci voleva andare, dicono a corte. Non è un grande appassionato di cavalli e competizioni ippiche, rivelano i suoi collaboratori, tanto da voler vendere gran parte dei purosangue ereditati dalla madre. Ma il sovrano aveva promesso di essere presente per l’intera durata dell’evento tanto amato da Elisabetta e così ha fatto, portandosi dietro. E quando è arrivata la prima vittoria di uno dei suoi cavalli, si è addirittura commosso. La regina Elisabetta torna al ...

Francesca Mirabelli e Sofia Cattozzo dell'Acqui Pallavolo (Serie B1), Camilla Dametto dell'... Ha raggiunto ilin Serie B1 con l'Olimpia Voltri, guadagnandosi la promozione in Serie A2. È ......reso noto nei giorni scorsi da Spotify non avrà una seconda stagione per via dello scarso... Carlo e Camilla, il primo Royaldel loro regno: tutte le foto Gallery 18 Immagini di Roberta ...Per l'allenatore del vincitore, Aidan O'Brien, è l'83°al Royal, record assoluto Le corse di maggior rilievo di oggi Le Queen Mary Stakes Gruppo2 in partenza per le ore 15,30, ...

Re Carlo III alla sua prima vittoria ad Ascot si commuove come un bambino Io Donna

Il re è Frankie, ma anche Carlo III vuole la sua parte al Royal Ascot. Frankie Dettori ha vinto oggi, per la sua personale nona volta, la Gold Cup, fermandosi così ad appena ...A poco più di 10 chilometri da Windsor, immerso nella brughiera dell’Eastcote, dove il verde del prato si congiunge con le pennellate azzurre del cielo, sorge l'ippodromo di Ascot. Qui, intorno al sol ...