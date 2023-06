Stupro di Capodanno a Primavalle | la Procura ascolta due amici della vittima

Il racconto choc della ragazza stuprata aIl processo per lodiva in scena nella cittadella giudiziaria di Roma a suon di testimonianze. Le ultime, a parlare due dei giovani presenti al party di San Silvestro, vanno contro ...di, le amiche: nessuna violenza. Per le testimoni la vittima avrebbe preso per mano l'imputato LE FERITE La donna ha riportato dei graffi sulle gambe e sul collo, oltre a una ...

Stupro di Capodanno, i testimoni: «C’era sangue sulla maglia. Lei era imbarazzata, ma sorrideva» ilmessaggero.it

Le ultime testimonianze sullo “Stupro di Capodanno” a Primavalle, potrebbero riscrivere la storia di questa violenza. Sono stati ascoltati due amici intimi della vittima, che all’interno delle loro di ...Nel processo per lo stupro di Capodanno a Primavalle sono stati sentiti altri due testimoni. Il fidanzato dell'amica di Bianca, la ragazza che denunciò gli abusi, ai giudici: "Si drogava. I lividi No ...